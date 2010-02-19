Литвин придумал испытание для коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что подтверждением существования коалиции станет голосование за проект государственного бюджета на текущий год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

Обращаясь к заместителю министра финансов, В.ЛИТВИН отметил, что правительство должно внести проект бюджета, и «мы его поставим на голосование, чтобы подтвердить, есть ли коалиция».

«Потому что все эти разговоры - есть или нет (коалиции) - должны подтверждаться практическими решениями», - отметил В.ЛИТВИН.

Он призвал правительство внести проект госбюджета на рассмотрение парламента.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля В.ЛИТВИН попросил Совет коалиции на протяжении 10 дней предоставить все документы, которые подтверждают существование коалиции в парламенте, в частности, 226 подписей народных депутатов.

По словам В.ЛИТВИНА, это необходимо сделать в связи со вступлением в силу Регламента ВР как закона.

Как сказал спикер, если соответствующих документов не будет, то речь пойдет о формировании новой коалиции.