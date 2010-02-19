ВАСУ начал рассмотрение иска Тимошенко

Высший административный суд Украины начал рассмотрение иска кандидата на пост Президента Украины, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по отмене результатов выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в исковых требованиях к ВАСУ “О признании противоправными действий, бездеятельности и решения Центральной избирательной комиссии, об обязательстве совершить действия и принять решение” Ю.ТИМОШЕНКО просит суд признать противоправными действия Центральной избирательной комиссии относительно установления и объявления результатов повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля 2010 года; признать незаконной бездеятельность ЦИК относительно непринятия всех предусмотренных действующим законодательством Украины мер по установлению действительного волеизъявления избирателей во время повторного голосования на президентских выборах; признать недействительным и исключающим возможность достоверно установить результаты волеизъявления избирателей протокол ЦИК от 14 февраля 2010 года о результатах повторного голосования на выборах Президента Украины; обязать ЦИК назначить повторное голосование по выборам главы государства на третье воскресенье после дня вступления решения суда в законную силу; обязать ЦИК обеспечить проведение повторного голосования на основании и в порядке, определенных Законом Украины «О выборах Президента Украины».

В соответствии с постановлением суда, дело будет рассматриваться коллегией судей в составе всех судей Высшего административного суда, кроме судей, отсутствующих по уважительным причинам. Судья-докладчик в деле – Александр НЕЧИТАЙЛО.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Ю.ТИМОШЕНКО подала в Высший административный суд Украины исковое заявление относительно незаконности протокола ЦИК об установлении официальных результатов выборов главы государства. В соответствии с этим протоколом, избранным Президентом Украины признан лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.