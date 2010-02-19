Тимошенко: я сегодня буду бороться за Украину

Кандидат на пост Президента, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает сегодняшний день важным для Украины, поскольку сегодня она будет защищать не выборы, а страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня перед началом судебного заседания в Высшем административном суде Украины по рассмотрению ее иска по обжалованию протокола ЦИК об установлении официальных результатов президентских выборов.

«Сегодня я пришла защищать не выборы Президента. Я пришла защищать Украину. Я не хочу, чтобы будущее моего государства, будущее моего народа строилось на фальсификациях, на фальши, на обмане, так, как это произошло во втором туре президентских выборов 2005 года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьера, она всегда верила в то, что справедливость и честность существуют, и за них стоит бороться.

«Я сегодня буду бороться за Украину, доказывая свою позицию правовым средством. И верю, что верховенство права, право обратиться к правосудию в таких достаточно важных жизненных исторических моментах государства – это и есть демократия, это и является господством верховенства права», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.