Третьяков не хочет уподобляться антикризисной коалиции

Народный депутат от «Нашей Украины» Александр Третьяков, считает, что за Виктора Короля, представленного на должность председателя СБУ, проголосует конституционное большинство Верховной Рады. Как передает Главред , Третьяков отметил, что «Король – один из тех немногих людей, которого уважают не только в Верховной Раде, но и в целом в Украине». «Я не хотел бы комментировать чьи-то досужие домыслы, – сказал депутат, – что кто-то является чьим-то человеком. В первую очередь, это – личность, народный депутат. И не надо навешивать ярлыков "по понятиям", как это делают в “антикризисной коалиции”. По мнению Третьякова, за Короля проголосует конституционное большинство депутатов, «поскольку это хорошая проходная кандидатура». «Если антикризисная коалиция собирается вывести страну из кризиса, о чем она постоянно твердит, – сказал «нашеукраинец», – то она просто обязана поддержать Президента в его стремлении навести порядок на этом направлении».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Ющенко внес в Верховную Раду Украины представление о назначении Виктора Короля председателем Службы безопасности Украины.