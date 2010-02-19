Сегодня ВАСУ возьмется за иск Тимошенко

Сегодня в 11.00 Высший административный суд Украины в режиме заседания начнет рассмотрение дела по исковому заявлению кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО о признании противоправными действий, бездеятельности и решения Центральной избирательной комиссии об установлении официальных результатов президентских выборов.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, предусматривается, что кандидат в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО сегодня лично примет участие в заседании ВАСУ по рассмотрению дела.

"Я думаю, что обязательно Юлия Владимировна будет на первом заседании по рассмотрению этого дела", - сказал раньше руководитель Центрального избирательного штаба кандидата Александр ТУРЧИНОВ.

Поддержать Ю.ТИМОШЕНКО во время судебного разбирательства к зданию Высшего административного суда (ул. Московская, 8) придут ее сторонники.

Как сообщалось, 16 февраля Ю.ТИМОШЕНКО подала в Высший административный суд Украины исковое заявление относительно незаконности протокола ЦИК об установлении официальных результатов выборов главы государства.

17 февраля ВАСУ открыл производство в административном деле по иску Ю.ТИМОШЕНКО к Центризбиркому. Постановлением суда определено, что исковое заявление было подано в установленный законом срок, и оно отвечает требованиям ст.106 Кодекса административного судопроизводства Украины.

В тот же день Высший административный суд частично удовлетворил ходатайство о применении мер обеспечения административного иска Ю.ТИМОШЕНКО и остановил действие решения ЦИК об установлении результатов повторного голосования по выборам Президента и избрания Виктора ЯНУКОВИЧА главой государства до окончания рассмотрения данного административного дела.

Согласно постановлению суда, дело будет рассматриваться коллегией судей в составе всех судей Высшего административного суда, кроме судей, которые отсутствуют по уважительным причинам. Судья-докладчик по делу – Александр НЕЧИТАЙЛО.