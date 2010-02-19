БЮТ обещает уйти в оппозицию, если...

БЮТ уйдет в оппозицию, если в Верховной Раде законным образом будет создана новая коалиция без участия этой политической силы.

Об этом заявил бютовец Сергей Власенко в эфире 5 канала.

"Коалиция сейчас существует, она создана и существует. Существует правительство, назначенное этой коалицией. Если кто-то в Верховной Раде готов создать другую коалицию - пожалуйста, мы к этому готовы", - отметил он.

"Если в составе этой коалиции не будет БЮТ, то БЮТ пойдет в европейскую, цивилизованную оппозицию и не будет цепляться за власть", - подчеркнул Власенко.

Но он заявил, что "все это необходимо сделать способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины".

"Действия, которые совершил Литвин по объявлению о 10 дней - это абсолютно политическое действие, которое не имеет под собой никаких юридических оснований, и, на мой взгляд, не влечет за собой никаких политических последствий", - считает БЮТовец.

Как известно, в среду, 17 февраля спикер Владимир Литвин попросил представителей коалиции в 10-дневный срок предоставить документы, подтверждающие ее существование.

Украинская правда