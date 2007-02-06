Оппозиция вынудила антикризисную коалицию откреститься от Путина

Виталий ЧУДНОВСКИЙ

Принятие Верховной Радой закона о запрещении отчуждения имущества НАК “Нафтогаз Украины” и газотранспортной сети позволило предотвратить потерю наибольшего стратегического актива Украины.

Такое мнение выразил УНИАН народный депутат Украины от БЮТ Виталий ЧУДНОВСКИЙ, комментируя итоги сегодняшнего голосования в Верховной Раде за соответствующий закон.

“Кое-кто поспешил обвинить депутатов БЮТ в том, что наши действия – блокирование трибуны, жесткое настаивание на включении вопроса о газотранспортной системе в повестку дня - были только PR-акцией блока. Мол, никто не собирался передавать наши стратегические объекты под контроль другого государства, потому реальной угрозы не было. Однако, заявления Президента России Владимира ПУТИНА и высказывания членов украинского правительства свидетельствовали о противоположном. Такая угроза была вполне реальной, и соответствующие инструменты для ее реализации до принятия закона оставались”, - подчеркнул депутат.

В частности, В.ЧУДНОВСКИЙ отметил то, что согласно украинскому законодательству реально отчуждение газотранспортной сети Украины запрещено только путем приватизации. “В то же время, при этом, - сказал депутат, - в рамках закона оставались другие формы такого отчуждения – залог, концессия, передача в управление и другие. Потому было необходимо принятие закона, который четко обусловливает невозможность таких действий в чьем-либо исполнении”.

“Сегодня газотранспортная система страны, которая по своей длине – более 36 тысяч километров является второй в мире и стоимость которой достигает 50 миллиардов долларов, без преувеличения является самым весомым, и в то же время, едва ли не последним стратегическим активом Украины. Поэтому мы не могли допустить возможность утратить его. Фактически мы вынудили оппонентов из антикризисной коалиции принять наши условия, сначала добившись на Согласительном совете фракций включить вопрос в повестку дня, а потом обеспечив убедительное голосование в сессионном зале”, - заявил В.ЧУДНОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля Верховная Рада Украины приняла закон, которым запрещается отчуждение имущества НАК «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы Украины.

Законом предусмотрено запрещение на реорганизацию, снятие, присоединение, превращение государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, а также их приватизация. Кроме того, запрещается отчуждение имущества государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, передача его с баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, и передача в уставный фонд других юридических лиц имущества и акций таких предприятий, совершение других правовых действий, которые могут привести к отчуждению имущества и акций этих предприятий, а также имущества и акций НАК «Нафтогаз Украины». Предусматривается, что по отношению к государственным предприятиям магистрального трубопроводного транспорта НАК «Нафтогаз Украины» не могут возбуждаться дела о банкротстве.

«За» данный закон проголосовали 430 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.