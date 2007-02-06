Ющенко назначил послом в Беларуси экс-министра культуры и туризма

18:16, 06 февраля 2007
Политика
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Указ подписан сегодня

Игорь Лиховой
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Игоря ЛИХОВОГО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, указ был подписан сегодня, 6 февраля.

Справка УНИАН. И.ЛИХОВОЙ до последнего назначения занимал должность руководителя Службы по вопросам сохранения национального культурного достояния Секретариата Президента Украины.

С сентября 2005 года по ноябрь 2006 года был министром культуры и туризма Украины.

 

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