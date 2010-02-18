Полтавский губернатор не спешит в отставку

Глава Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ решил уйти в отставку не в день инаугурации Президента, а только после назначения нового губернатора.

Об этом он заявил сегодня в прямом эфире ТРК "Лтава".

"Я уже говорил, что уйду с этого поста вместе с ЮЩЕНКО, так как не понимаю, как я в Полтавской области буду внедрять русский язык, например. Но есть же процедура. Дело не в том, что я держусь за это кресло. Не в моих правилах бросить все, а вы тут занимайтесь подтоплением и чем хотите дальше. Так не делается. Интересы государства превыше всего. Я останусь до назначения нового главы администрации", - заявил губернатор.

По его словам, он передаст власть и дела новоназначенному губернатору.

"Когда это произойдет, я не знаю. Там тоже свои проблемы. Представление Президенту должно делать правительство, а это правительство или другое - не ясно. Но я свою миссию исполню и не брошу работу. Это не в моих правилах. Но потом я пойду. Это точно!", - сказал В.АСАДЧЕВ.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь В.АСАДЧЕВА ранее сообщил, что губернатор намерен подать заявление об отставке в день инаугурации нового Президента.