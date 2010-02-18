Эксперты: Тимошенко не должна уходить в отставку

Ведущие украинские политологи убеждены, что Юлия ТИМОШЕНКО не должна уходить в отставку с должности премьер-министра Украины, поскольку согласно Конституции должность премьера никоим образом не связана с президентскими выборами.

Как заявил в интервью Интернет-изданию “Політична думка” политолог Вадим КАРАСЁВ, в отставку Ю.ТИМОШЕНКО не нужно уходить. “Она же не проиграла парламентские выборы. Более того, ее результаты на президентских выборах – это, в известной мере, и победа. Тем более, с прикладной точки зрения, если она уйдет в отставку, она может потерять фракцию. Ю.ТИМОШЕНКО это не нужно”, - отметил эксперт. По его убеждению, Ю.ТИМОШЕНКО “сейчас нужно подготовиться к следующему этапу политической борьбы, перегруппировать своих соратников, сторонников, фракцию”. “А инициативы Виктора ЯНУКОВИЧА об отставке – это его проблемы”, - считает политолог. По его мнению, “это победитель должен решать вопрос создания новой коалиции, формирования правительства”. По словам В.КАРАСЁВА, “это, кстати, будет тестом, насколько победитель является реальным победителем. Насколько он может реально конвертировать электоральные показатели в политическую мощь”. Относительно коалиции, то, по убеждению политолога, вероятнее всего она будет состоять из ПР, Блока Литвина и НУ-НС. “Потому что НУ-НС категорически не хочет идти на выборы. НУНСовцы считают, что их участие в коалиции с БЮТ не решит вопрос снятия с повестки дня досрочных выборов в парламент. Они считают, что с Партией регионов они могут протянуть до 2012 года. Хотя это не факт, и это не так, потому что через некоторое время «регионалы» таки захотят досрочных выборов, чтобы полностью изменить ситуацию в парламенте в свою пользу”, - считает эксперт. При этом он считает, что «Наша Украина» «не смотрит так далеко». “Они смотрят лишь на шаг вперед, а вот реализовать долгосрочные стратегии они в ситуации между двумя коалициями не могут”, - уверен эксперт. Кроме того, В.КАРАСЁВ прогнозирует, что если такая коалиция будет создана, БЮТ нужно строить свою новую жизнь. “У Ю.ТИМОШЕНКО другой путь. Она во втором туре президентских выборов говорила, что она - новый путь. Поэтому пусть она идет новым путем. У нее еще все впереди”, - убежден эксперт.

Такого же мнения придерживается и политолог Игорь ЖДАНОВ. По его словам, “Ю.ТИМОШЕНКО не должна уходить отставку, поскольку согласно Конституциеи должность премьера никоим образом не связана с выборами президента. Правительство слагает полномочия лишь перед новоизбранной Верховной Радой, а не избранным президентом”. В то же время, по его мнению, “мы все попали в политическую ловушку”. “Все кандидаты, которые шли на выборы, предлагали программы, которые принадлежат к полномочиям премьера. Поэтому сейчас, чтобы выполнить программу президента ЯНУКОВИЧА, нужно переформатировать коалицию. Здесь еще есть и политический аспект. Новоизбранный президент не совсем является легитимным. Он не набрал 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, он также имеет незначительный разрыв со своим конкурентом. Кроме того, за Ю.ТИМОШЕНКО проголосовало 17 регионов, а за В.ЯНУКОВИЧА лишь 10. Поэтому здесь нужно искать пути выхода из этой деликатной ситуации, нужно сшивать страну”, - считает И.ЖДАНОВ и советует В.ЯНУКОВИЧУ “искать общий язык со своим конкурентом” учитывая это. “Я помню в 2007 году, когда формировалось правительство, В.ЮЩЕНКО заявил, что будет принимать участие в переговорном процессе, так ему ответили, что он не является субъектом коалиционных переговоров. Сейчас это почему-то воспринимают как нормальный вариант, и не говорят, к чему здесь президент ЯНУКОВИЧ?”, – отметил он. Относительно вероятного формата парламентской коалиции, то эксперт заметил, что здесь тяжело что-то прогнозировать. “Понятно пока одно, что главным камнем преткновения является НУ-НС. Найдут ли там «регионалы» необходимое им количество голосов, это главный вопрос теперь. Якобы на этот момент уже необходимые голоса есть, но это еще не означает, что они не передумают послезавтра”, - сказал политолог и добавил, что многое будет зависеть от встречи Ю.ТИМОШЕНКО с НУ-НС. Он считает, что премьер “может склонить часть «нашеукраинцев», которые колеблются, на свою сторону”. “Партия регионов рассчитывает, что все прибегут к ним группироваться. А оказалось, что у народных депутатов совсем другой интерес. Они если и приходили к Партии регионов, то спрашивали о том, что мы будем иметь от коалиции с вами, и что нас ожидает в будущем. Разбалованные управлением В.ЮЩЕНКО, они пришли с очень меркантильными предложениями, как оказалось. Если же НУ-НС отважится все-таки на коалицию с Партией регионов, то их политическая жизнь на этом завершится”, - убежден И.ЖДАНОВ.

В свою очередь, политолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦ назвал несерьезными призывы В.ЯНУКОВИЧА к Ю.ТИМОШЕНКО уйти в отставку. “Он тем самым демонстрирует, что имеет большие проблемы с образованием коалиции и слабость своей переговорной позиции”, – считает эксперт. Он уверен, что Ю.ТИМОШЕНКО сама в отставку не уйдет. “Логика отстранения Ю.ТИМОШЕНКО очевидна – В.ЯНУКОВИЧ может организовать ситуативно голоса за отставку Ю.ТИМОШЕНКО, однако он не набирает голосов для образования нового большинства. Пока Ю.ТИМОШЕНКО остается премьером, и даже исполняющей обязанности премьера, в случае голосования за ее отставку это ситуация, состояние преткновения, которое «регионалам» не перескочить”, - выразил убеждение эксперт и добавил, что для В.ЯНУКОВИЧА “было бы желательно, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО ушла, тогда у него появляется аргумент перед НУ-НС“. “Мол, Ю.ТИМОШЕНКО сама ушла, и хотите или не хотите, нужно создавать коалицию, или же все идем на досрочные парламентские выборы, чего НУ-НС категорически не хочет”, - отметил Т.БЕРЕЗОВЕЦ. И допустил: “Ю.ТИМОШЕНКО не будет держаться за должность в случае, если ее отправят в отставку. Более того, я считаю, что для дальнейших политических перспектив ей выгодно сейчас отдать исполнительную власть в руки В.ЯНУКОВИЧУ, и пусть он доказывает, на что способен вместе со своими, как он хвастается, профессионалами”. При этом Т.БЕРЕЗОВЕЦ считает, что “вертикаль власти можно сформировать лишь на основе Партии регионов”. Но, по его мнению, “имея такой результат выборов, когда новоизбранный президент не имеет 50% поддержки граждан и, кроме того, катастрофически малый отрыв от Ю.ТИМОШЕНКО, а такого в истории Украины еще не было, легитимность власти, в том числе новообразованного правительства, будет чрезвычайно низкой”. “Это, очевидно, поняли и сами «регионалы», поскольку их реваншистские настроения уже медленно спадают. Поэтому они и заговорили о возможности приобщения к власти таких политиков, как Сергей ТИГИПКО и пр. Фактически, Ю.ТИМОШЕНКО своей паузой укротила эти реваншистские настроения, и теперь В.ЯНУКОВИЧ вынужден взяться за другой уровень переговоров”, - считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Наиболее вероятный формат коалиции, по его мнению, составят Партия регионов, Блок Литвина и НУ-НС. При этом он считает, что «нашеукраинцев» “все же додавят, учитывая конформистскую позицию отдельных групп и персон фракции, таких как, например, «Народная самооборона», «Единый Центр, ЛЯПИНА, ГРИГОРОВИЧ и другие”. “Думаю, что там найдется достаточно голосов. Второй вариант, он менее вероятен, но возможен, это при участии Партии регионов и БЮТ. Не исключено, что В.ЯНУКОВИЧ вынужден будет рассматривать и такой вариант, даже несмотря на свои психологические комплексы перед Ю.ТИМОШЕНКО”, - отметил эксперт и спрогнозировал, что “это может быть лишь тогда, когда «нашеукраинцы» доведут «регионалов» до бешенства своими аппетитами относительно должностей, а они, вероятнее всего, будут требовать от него не только портфель премьера, половину министерских должностей, но и половину губернаторов”. Поэтому, считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ, “договариваться с Ю.ТИМОШЕНКО В.ЯНУКОВИЧУ при таких условиях придется”.

Политолог Кость БОНДАРЕНКО также убежден, что Ю.ТИМОШЕНКО не должна уходить в отставку. “Парадокс в том, что для отстранения ее от должности количества голосов хватает, а вот для образования новой коалиции – нет, а правительство и премьера формирует лишь коалиция”, - отметил эксперт и добавил, что Ю.ТИМОШЕНКО «не обязана уходить в отставку вплоть до образования новой коалиции”. “Если же «регионалам» удастся договориться с НУ-НС, то новый формат коалиции будет выглядеть так: ПР, НУ-НС, коммунисты и Блок Литвина”, – считает он.

Политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что формат коалиции в парламенте не играет никакой роли. В действительности, по его словам, “она будет такая же гнилая, как и коалиция нынешняя”. “Ю.ТИМОШЕНКО своей волей, своим авторитетом держала эту коалицию. А у В.ЯНУКОВИЧА очень сложная ситуация. Нельзя замешивать тесто, а затем не знать, что с ним делать. Он не может говорить о коалиции, пока не покажет этой коалиции будущего начальника - премьер-министра. Для депутатов, которые лоббируют свои интересы, очень важно знать, с кем им придется решать свои интересы. Поэтому они хотят видеть заранее фигуру премьера и фигуры ключевых министров”, – отметил политолог. “Говорят, что будет АЗАРОВ, например, так некоторые депутаты, которых зовут в новую коалицию, уже считают, дорого или дешево будет им решать свои проблемы и все такое. Поэтому ни одной коалиции не будет, пока не будет названо четко имя премьера. А уже потом, может, и будет коалиция, вероятнее, из ПР, Блока Литвина, НУ-НС и с коммунистами, которые могут присоединиться впоследствии”. – добавил он. При этом В.НЕБОЖЕНКО считает, что “это будет уже коалиция не за счастливое будущее Украины, а они ее будут называть коалицией за выход из кризиса или что-то такое”. По его словам, и дело даже не в возможной измене депутатов НУ-НС, просто депутаты НУ-НС строили свою карьеру на антикоммунистической риторике, и не понятно, как в Львове, Ивано-Франковске будут обнародовать результаты голосования наследников Руха и последователей КПСС”. Относительно призывов В.ЯНУКОВИЧА к Ю.ТИМОШЕНКО уйти в отставку, то, по словам В.НЕБОЖЕНКО, “это лишь указывает на морально-психологическую слабость В.ЯНУКОВИЧА”. “Она не должна этого делать, и не нужно этого делать, пока не появится новая коалиция и реальная кандидатура на должность премьера”, - уверен он.

Политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ также не видит серьезных мотивов у Ю.ТИМОШЕНКО уходить добровольно в отставку, “поскольку она считает, что пока еще действует легитимная коалиция, на которую опирается правительство”. По его словам, “до тех пор, пока не будет создана новая коалиция, Ю.ТИМОШЕНКО будет защищаться до последнего”. “Уже сейчас мы видим, что ее сторонники возвращаются к теме политической реформы. Политреформа и обжалование результатов в судах – это новая повестка дня Ю.ТИМОШЕНКО как критика победителя и как подготовка к политическому реваншу. Через реформации, через новые избирательные кампании и все такое. Есть символический момент. Если она отзывается на предложение В.ЯНУКОВИЧА уйти в отставку, то она автоматически признает свое поражение”, - считает А.ЕРМОЛАЕВ. “Самый вероятный формат коалиции с точки зрения взаимоприемлемости, то шла речь о коалиции ПР с Блоком Литвина и коммунистами. Но здесь есть проблемы с регламентом. Коалиция должна иметь 226 голосов. Вариант коалиции, который будет состоять из ПР, Блока Литвина и НУ-НС, тормозится. Главная проблема в НУ-НС. Те, кто создавал фракцию, руководители партий, которые входят во фракцию, имеют разногласия. Поэтому интрига сохранится до дня инаугурации”, – допустил эксперт и не исключил, что будет создана кратковременная коалиция из этих самых фракций, но с определенными ограничениями. “Но у этой коалиции будет та же проблема реального большинства. Поэтому придется обращаться за услугами к коммунистам и отдельным членам БЮТ. Думаю, что сейчас все будет концентрироваться вокруг даты инаугурации, а официальных заявлений относительно коалиции стоит ожидать потом”, - прогнозирует А.ЕРМОЛАЕВ.