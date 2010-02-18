Рада преодолела вето Ющенко

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно подведомственности дел, связанных с социальными выплатами.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 342 народных депутата из 419 зарегистрированных в сессионном зале.

Перед перерывом депутаты голосовали за данный закон, однако предложение о преодолении вето набрало 162 голоса, а предложение Президента об отклонении - 21 голос. В то же время, после перерыва выяснилось, что была допущена ошибка и депутаты не поняли, что они голосовали именно за преодоление вето на данный закон.

Как сообщал УНИАН, принятый Верховной Радой Украины 23 октября 2009 года Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно подведомственности дел, связанных с социальными выплатами", не был подписан Президентом.

Законом внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины, согласно которому рассмотрение дел относительно споров по поводу назначения, вычисления, пересчета, осуществления, предоставления, получения пенсионных выплат, социальных выплат нетрудоспособным гражданам, выплат согласно общеобязательному государственному социальному страхованию и других социальных выплат, социальных услуг, помощи, защиты, льгот, вещевого имущества, пайков или денежной компенсации вместо них возлагается на общие суды, а их рассмотрение будет осуществляться в порядке гражданского судопроизводства.

Президент указывал, что предложенные законом изменения не удовлетворяют нормам части третьей статьи 22 Конституции Украины, согласно которой запрещается при внесении изменений в действующие законы сужать содержание и объем существующих прав.