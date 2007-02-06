Наша Украина хочет омрачить радость Тимошенко

Партия «Наша Украина» убеждена в необходимости ограничить действие закона об императивном мандате для депутатов местных советов переходным периодом.

Об этом говорится в заявлении «Нашей Украины», размещенном на ее официальном сайте.

По словам авторов заявления, «Наша Украина» убеждена, что введение в действие этого закона будет способствовать возвращению соотношения политических сил в местных органах власти в соответствии с результатами волеизъявления граждан Украины 26 марта 2006 года. Как считают в «Нашей Украине», «императивный мандат будет стоять на препятствии образованию ситуативных союзов в местных советах, в основе которых лежит не выполнение политических программ партий и блоков, а измена вчерашних политических союзников, коррупционные схемы, хищение бюджетных, материальных, земельных и других ресурсов местных общин».

Заявляя о поддержке подписания Президентом Украины этого закона, «который пошел навстречу воле 362 народных депутатов Украины», «Наша Украина», в то же время, осознает, что отдельные положения этого закона не в полной мере отвечают традициям европейской демократии.

«Наша Украина» убеждена, что действие закона необходимо ограничить переходным периодом – до формирования украинской демократической политической системы и становления цивилизованных политических традиций, которые станут возможными после принятия новой редакции Конституции Украины», подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 5 февраля 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый 12 января 2007 года Верховной Радой Украины Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», которым введен императивный мандат для депутатов местных советов.

Между тем глава государства отметил, что подписал этот закон исходя из того, что его поддержало большое количество депутатов – 362. В то же время В.ЮЩЕНКО заметил, что считает этот закон не демократическим.