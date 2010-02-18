КС взялся за иск о размере прожиточного минимума

Конституционный Суд Украины сегодня на пленарном заседании начал в форме устного слушания рассмотрение дела о конституционности размера прожиточного минимума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, в частности, речь идет о деле по конституционным представлениям 50 народных депутатов о соответствии Конституции Украины Закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы», 50 народных депутатов относительно конституционности Закона «О внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», части второй статьи 54, части первой статьи 55 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и дополнений №3 №7 к нему и 52 народных депутатов о соответствия Конституции (конституционности) статей 46, 54, частей первой, второй, третьей статьи 55 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Авторы ходатайств считают, что Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» не отвечает Конституции из оснований нарушения законодателем процедуры его принятия и конституционных предписаний относительно обеспечения сбалансированности Государственного бюджета Украины и конституционно определенной иерархии нормативных актов.

Народные депутаты также утверждают, что изменения к Закону «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» приняты с нарушением конституционных процедур. По мнению авторов представления, парламент, изменив самостоятельно, без учета соответствующего решения правительства, размер прожиточного минимума на одного человека и размер минимальной заработной платы, вышел за пределы своих полномочий.

В представлении 52 народных депутатов отмечается, что указанными положениями Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» снижен размер социальных выплат отдельным категориям граждан, а также уровень оплаты труда, что приводит к ограничению конституционных прав граждан на социальную защиту.

Конституционный Суд заслушал доклад судьи-докладчика по делу Вячеслава ДЖУНЯ и объяснения участников конституционного производства - представителей субъекта права на конституционное представление (52 народных депутатов Украины), Верховной Рады и Кабинета министров Украины.

По этому делу КС завершил устное слушание и перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения, проинформировали в пресс-службе.