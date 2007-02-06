Президент обратился в КС по поводу закона о Кабмине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в соответствии со статьями 150, 152 Конституции Украины, статей 13, 40 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» обратился в Конституционный Суд Украины с представлением о признании неконституционным Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» от 21 декабря 2006 года №514-V.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

Закон о Кабинете Министров был опубликован 2 февраля в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур`єр». Под документом стоит подпись Председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА, датированная 21 декабря 2006 года. Таким образом, закон официально вступил в силу.

Президент Украины вчера на брифинге заявил, что обращается с первоочередным представлением в Конституционный Суд о конституционности закона о Кабинете Министров. По убеждению В.ЮЩЕНКО, закон не соответствует нормам Конституции как по процедуре его принятия, так и по содержанию.

Как уточнил УНИАН глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, если представление в КС определено как первоочередное, суд должен рассмотреть его в течение одного месяца.