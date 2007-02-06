Европа объяснила Украине, почему так сложно идут переговоры

Виктор ЮЩЕНКО і Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР

8 марта состоится первая рабочая встреча на экспертном уровне относительно заключения нового Усиленного соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции федеральный министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР.

Он сообщил, что в ходе встречи будет определен круг направлений и сфер, где необходимо усилить сотрудничество.

В то же время, по его словам, в ходе сегодняшних встреч в Киеве обсуждался вопрос о возможном создании зоны свободной торговли, сотрудничестве в сфере юстиции, необходимости осуществления правовых реформ. Стороны могут обсудить проект сотрудничества в сфере обороны и политики безопасности, добавил он.

В свою очередь исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО отметил, что Украина и ЕС лишь начинают переговорный процесс, и впереди интенсивная и интересная работа. По его словам, планируется обсудить весь спектр вопросов сотрудничества Украины с ЕС.

В.ОГРЫЗКО также отметил, что в ближайшее время начнется работа над соглашением о создании зоны свободной торговли. Он отметил, что Украина заинтересована, чтобы эта работа началась максимально быстро до приобретения членства Украины в ВТО.

Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕР выразил понимание того, что процесс реформирования дается Украине нелегко. Он также отметил, что почувствовал определенное напряжение во время пребывания в Украине. «Вы должны сами понять, что трудно начинать переговоры о заключении соглашения с одним министром иностранных дел, а заканчивать с другим», - сказал он.