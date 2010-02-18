Ющенко дал Григорию Омельченко Героя Украины

А заму Черновецкого - «За заслуги»

Президент Виктор ЮЩЕНКО присвоил народному депутату Григорию ОМЕЛЬЧЕНКО звание Герой Украины с вручением ордена Государства. Как передает корреспондент УНИАН, награду Г.ОМЕЛЬЧЕНКО вручил сегодня глава государства. Также В.ЮЩЕНКО вручил орден Ярослава Мудрого ІІ степени председателю Национального банка Владимиру СТЕЛЬМАХУ и орден Ярослава Мудрого ІV степени председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО. Орден «За заслуги» получил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

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