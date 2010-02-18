Ющенко дал Григорию Омельченко Героя Украины
14:16, 18 февраля 2010Политика
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А заму Черновецкого - «За заслуги»
Президент Виктор ЮЩЕНКО присвоил народному депутату Григорию ОМЕЛЬЧЕНКО звание Герой Украины с вручением ордена Государства.
Как передает корреспондент УНИАН, награду Г.ОМЕЛЬЧЕНКО вручил сегодня глава государства.
Также В.ЮЩЕНКО вручил орден Ярослава Мудрого ІІ степени председателю Национального банка Владимиру СТЕЛЬМАХУ и орден Ярослава Мудрого ІV степени председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО.
Орден «За заслуги» получил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.
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