Ющенко дал Григорию Омельченко Героя Украины

14:16, 18 февраля 2010
Политика
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А заму Черновецкого - «За заслуги»

Президент Виктор ЮЩЕНКО присвоил народному депутату Григорию ОМЕЛЬЧЕНКО звание Герой Украины с вручением ордена Государства.

Как передает корреспондент УНИАН, награду Г.ОМЕЛЬЧЕНКО вручил сегодня глава государства.

Также В.ЮЩЕНКО вручил орден Ярослава Мудрого ІІ степени председателю Национального банка Владимиру СТЕЛЬМАХУ и орден Ярослава Мудрого ІV степени председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО.

Орден «За заслуги» получил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

 

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