Комитет избирателей призвал не выполнять подписанный Ющенко закон

Всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» призывает руководителей фракций в местных советах и руководства партий и блоков до решения Конституционного Суда по закону об императивном мандате не принимать жестких решений относительно лишения полномочий отдельных местных депутатов.

Как сказано в заявлении КИУ, переданном агентству УНИАН, Комитет выражает беспокойство по поводу подписания Президентом Украины закона о так называемом «императивном мандате» для местных депутатов.

КИУ был последовательным противником принятия данного закона, поскольку считает, что «введение «императивного мандата» станет шагом назад в развитии украинской демократии и местного самоуправления. Тем более, сейчас очевидным является то, что подписание закона стало следствием ситуативных политических договоренностей. Таким образом, 150 тысяч депутатов местных советов стали заложниками политических торгов партийных лидеров».

КИУ уже отмечал, что данный закон «содержит антиконституционную норму о прекращении полномочий депутатов, которые вышли из фракций до вступления в силу данного закона. Ведь украинское законодательство не имеет обратной силы».

Комитет избирателей прогнозирует, что «в условиях политического кризиса применение такого закона приведет к массовым нарушениям прав депутатов, давлению на них, многочисленным судебным искам и усилит политическую коррупцию».

КИУ призывает политические силы и органы власти ответственно отнестись к применению данного закона и не принимать поспешных решений в угоду политической конъюнктуре.

Комитет избирателей Украины поддерживает инициативу народного депутата Анатолия МАТВИЕНКО об обжаловании положений закона в Конституционном Суде и обращается к народным депутатам с просьбой поддержать такое представление. КИУ обращается в Конституционный Суд с просьбой рассмотреть такое представление в сжатые сроки.

Также КИУ призывает депутатов местных советов в случае давления на них не поддаваться на провокации, защищать свои права, в случае необходимости обращаться к избирателям и СМИ за поддержкой, обжаловать возможные неправомерные действия партийного руководства в судах.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления. Законом предусматривается, что депутат, вышедший из фракции той политической силы, от которой он был избран, может лишиться мандата – по решению руководства этой партии или блока.

5 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон об императивном мандате для депутатов местных советов. Глава государства отметил, что подписал данный закон исходя из того, что его поддержало большое количество депутатов – 362. В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что считает данный закон недемократическим.

Председатель УРП „Собор”, народный депутат А.МАТВИЕНКО инициирует сбор подписей среди народных депутатов Украины под представлением в Конституционный Суд на предмет определения соответствия закона об императивном мандате Конституции Украины.