ВР во второй раз отказалась уволить Демченко

Верховная Рада Украины отказалась освободить от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины Сергея ДЕМЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали только 182 народных депутата из 424, зарегистрированных в сессионном зале.

После такого голосования один из авторов проекта соответствующего постановления Сергей СОБОЛЕВ отметил, что С.ДЕМЧЕНКО, который занимает сегодня должность председателя Высшего хозяйственного суда, не может быть не только председателем, но и судьей, поскольку он уже достиг пенсионного возраста.

Как сообщал УНИАН, 19 января Верховная Рада Украины не поддержала постановление «Об освобождении С.ДЕМЧЕНКО от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины».

Тогда за данное решение проголосовали лишь 194 (при необходимых 226 – УНИАН) из 434 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным проектом постановления предусматривалось освободить С.ДЕМЧЕНКО от должности в связи с достижением им 65-летнего возраста.