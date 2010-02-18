Ющенко создал для себя должность
13:23, 18 февраля 2010Политика
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Речь идет о любимом детище
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО создал и возглавил наблюдательный совет Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».
Об этом идет речь в Указе Президента, размещенном на его официальном сайте.
Этим Указом В.ЮЩЕНКО утвердил персональный состав наблюдательного совета «Мистецького арсенала». Кроме него, в состав совета вошли руководитель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК, который стал заместителем председателя наблюдательного совета, глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН и ряд других деятелей.
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