Ющенко создал для себя должность

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО создал и возглавил наблюдательный совет Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».

Об этом идет речь в Указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

Этим Указом В.ЮЩЕНКО утвердил персональный состав наблюдательного совета «Мистецького арсенала». Кроме него, в состав совета вошли руководитель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК, который стал заместителем председателя наблюдательного совета, глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН и ряд других деятелей.