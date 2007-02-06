Ехануров, Катеринчук, Полохало и др. обсудят партийный вопрос

7 февраля в 16-00 состоится круглый стол на тему: "Какая партия нам нужна?!". Участники - народный депутат Юрий Ехануров, народный депутат Николай Катеринчук, политолог Кость Бондаренко, народный депутат Владимир Полохало, главный редактор журнала "Эксперт Украина" Искандер Хисамов, научный редактор журнала "Эксперт Украина" Андрей Блинов (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter