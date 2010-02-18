Тимошенко завтра придет в ВАСУ

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО завтра примет участие в первом заседании Высшего административного суда, который в пятницу в 11.00 начнет рассмотрение дела по ее исковому заявлению о признании противоправными действий, бездеятельности и решения Центральной избирательной комиссии об установлении официальных результатов президентских выборов.

Об этом сообщает официальный сайт кандидата в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я думаю, что обязательно Юлия Владимировна будет на первом заседании по рассмотрению этого дела", - сказал руководитель Центрального избирательного штаба Александр ТУРЧИНОВ.

Предусматривается, что поддержать своего кандидата Ю.ТИМОШЕНКО во время судебного разбирательства к зданию Высшего административного суда (ул. Московская, 8) придут ее сторонники.

Как известно, 16 февраля, кандидат на должность Президента Ю.ТИМОШЕНКО подала в Высший административный суд Украины исковое заявление относительно незаконности протокола Центральной избирательной комиссии об установлении официальных результатов выборов главы государства.

17 февраля ВАСУ открыл производство в административном деле по иску Юлии ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии. Постановлением суда определено, что исковое заявление было подано в установленный законом срок, и оно отвечает требованиям ст. 106 Кодекса административного судопроизводства Украины.

В тот же день Высший административный суд частично удовлетворил ходатайство о принятии мер обеспечения административного иска Ю.ТИМОШЕНКО и остановил действие решения ЦИК об установлении результатов повторного голосования по выборам Президента и избрания Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины до окончанию рассмотрения данного административного дела.

ВАСУ определил, что судебное заседание для рассмотрения дела по иску кандидата на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии состоится 19 февраля 2010 года в 11.00.

Согласно постановлению суда, дело будет рассматриваться коллегией судей в составе всех судей Высшего административного суда, кроме судей, отсутствующих по уважительным причинам.

Судья-докладчик по делу – Александр НЕЧИТАЙЛО.