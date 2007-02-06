Чорновил испугался, что Янукович его выгонит из-за цвета галстука

Народный депутат, член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ считает закон об императивном мандате для местных депутатов „проблемным и по вопросам демократии, и по вопросам законности”, однако не берется прогнозировать заключение Конституционного Суда относительно этого закона.

Так он прокомментировал УНИАН инициативу народного депутата Анатолия МАТВИЕНКО начать сбор подписей среди народных депутатов под представлением в Конституционный Суд на предмет определения соответствия закона об императивном мандате Конституции Украины.

„Я не знаю, каким будет решение Конституционного Суда. Есть два момента, за которые он может зацепиться: во-первых, в законе выписаны нормы, которые фактически как бы предусматривают законное действие закона, чего не может быть в принципе. Если эту формулировку отменят, то остается намного худшая вещь - расплывчатая формулировка, когда депутата можно лишить его полномочий без каких-либо конкретных критериев”, - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

Он наглядно продемонстрировал это следующим образом: „Например, по политическим мотивам кому-то цвет галстука не нравится. Так что, за это меня нужно прогнать из списка депутатов? Вот такая формулировка может быть согласно тому закону”.

„Поэтому я думаю, что эта расплывчатость формулировок может стать основанием алогичности закона”, - добавил Т.ЧОРНОВИЛ.