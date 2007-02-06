Кучма рассыпался в комплиментах Морозу

Леонид Кучма исключает, как возможность переформатирования парламентской коалиции, так и создание новой. В эклюзивном интервью еженедельнику «Главред» он заявил, что «хоть как это парадоксально, нынешняя коалиция – наиболее прочная из всех, которые лишь можно себе представить. В ней заинтересованы все участники. Жизненно заинтересованы».

Комментируя действия председателя Верховной Рады Александра Мороза, Леонид Кучма отметил: «Ну, вы знаете наши давние взаимоотношения с Александром Александровичем. Я считаю, что сделанный им шаг был на пользу Украине. Его личное поведение – это одно, а то, что удалось удержать стабильность в стране, – это другое. Нельзя было бросать страну в новые выборы».

Леонид Кучма считает, что у Александра Мороза есть шанс вести самостоятельную игру. «Из всех его поступков мы видим, что он самостоятельный политик. А поэтому и председатель парламента. Сейчас Мороз, правда, вынужден вести коллективную игру. Коллективная игра – это деятельность коалиции и сформированного ею правительства. В успехах этой деятельности Мороз заинтересован, как никто другой», - заявил Леонид Кучма и посоветовал ему быть партнером в политике с Виктором Януковичом.