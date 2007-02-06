Ивченко считает, что Янукович и Путин поставили мышеловку для украинцев

Передача в пользование газотранспортной системы Украины поставит энергетическую безопасность нашей страны в зависимость от России. Об этом, как сообщает пресс-служба "Нашей Украины", заявил народный депутат, бывший руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей ИВЧЕНКО.

По сообщению пресс-службы, по мнению А.ИВЧЕНКО, “проблема собственности газотранспортной системы для Украины - архиважная. Заявления ПУТИНА и ЯНУКОВИЧА свидетельствуют о том, что сейчас проходят какие-то газовые договоренности за спиной Президента, который является гарантом энергетической безопасности Украины”, - отметил А.ИВЧЕНКО.

“Заявления о предоставлении в пользование Украине российских газовых месторождений – это ловушка для нашего государства, - подчеркивает депутат. - Все прекрасно понимают, что структуры, владеющие месторождениями в России, действуют в рамках российского законодательства, а законы соседнего государства позволяют вывести газ за территорию России только по индикативной цене, то есть не ниже, чем 230 долларов за 1 тысяча кубометров. Таким образом Украина не получит для себя дешевый газ”.

А.ИВЧЕНКО также отметил, что согласно российскому законодательству, монополистом по экспорту российского газа является компания “Газпром”, которая никого не впустит в сферу своей деятельности, а “для Украины никто не будет изменять российские законы”.

"Лозунг Януковича-Путина “Мы вам месторождения, а вы нам - газотранспортную систему Украины” – это мышеловка для украинцев и предательство премьером национальных интересов", - заявил народный депутат.

А.ИВЧЕНКО напомнил, что Россия так и не подписала Хартию об энергетической безопасности. Кроме того он подчеркнул, что на российском газовом рынке были прецеденты, когда крупные иностранные компании, которые занимались разработкой газовых месторождений, под давлением российских фискальных органов были вынуждены продавать свои акции "Газпрому" и покидать российские месторождения”.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля на пресс-конференции Президент РФ Владимир ПУТИН заявил, что Украина намерена вернуться к идее создания газотранспортного консорциума с Россией путем обмена доли в украинских газопроводах, которыми российский газ экспортируется в Европу, на доступ к добыче газа в России. В.ПУТИН сказал, что власть Украины и эксперты в России готовят предложения, и он планирует обсудить их в ближайшее время с Президентом Виктором ЮЩЕНКО и правительством Виктора ЯНУКОВИЧА.

После этого заявления премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ допустил возможность передачи активов украинской ГТС в обмен на паритетное участие в газодобывающих активах России. «Речь идет сейчас о намерениях. Я считаю, если говоря о намерениях, мы всегда должны подходить конкретно. Если будет речь идти об объединении, то оно должно быть на уровне партнерских отношений. Эти отношения должны быть понятными, как говорят, 50х50», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что Украина и Россия должны выработать новую модель отношений в энергетической отрасли, которая помогла бы достичь успеха в вопросах энергетической безопасности обеих стран.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил также, что вопросы создания новой модели отношений в энергосфере обсуждаются сейчас на уровне президентов России и Украины.

5 февраля на заседании правительственного комитета по вопросам правовой политики, обороны, международного сотрудничества и европейской интеграции В.Янукович заявил, что украинская газотранспортная система была и остается в государственной собственности.