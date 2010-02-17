Эксперты считают убедительным иск Тимошенко

Эксперты считают убедительным исковое заявление команды Юлии ТИМОШЕНКО, однако не уверены, что верховенство права перевесит политическую целесообразность.

Как заявил в комментарии Интернет-изданию “Политическое мнение” политтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, “исковые документы БЮТ, содержащие информацию о фальсификациях на выборах, являются достаточно аргументированными и убедительными. Видео, печатные материалы, указывающие на злоупотребления во время выборов, достаточно убедительны, имеют большую доказательную базу, хотя Высший админсуд скорее будет руководствоваться политической целесообразностью, а не юридической логикой”. Поэтому эксперт не ожидает, что суд сможет отменить результаты выборов, признать их сфальсифицированными и назначить переголосование, и “в такой ситуации ТИМОШЕНКО придется апеллировать к Верховному Суду Украины как к следующей инстанции. Задача минимум сегодня приостановить решение парламента по приведению ЯНУКОВИЧА к инаугурации 25 февраля. По сути, такое решение ВАСУ уже вынес. Единственное, что вряд ли к этому прислушается штаб ЯНУКОВИЧА. Они будут игнорировать любые судейские решения, поскольку не руководствуются юридической плоскостью”.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ соглашается с мнением, что иск Ю.ТИМОШЕНКО “достаточно аргументирован. Я как гражданин, как эксперт увидел, что были нарушения и не даром ВАСУ остановил решение ЦИК о победе ЯНУКОВИЧА. Учитывая содержательность иска относительно нарушений я не исключаю, что суд может перенести и инаугурацию Президента. Потому что те нарушения, на которые указывает БЮТ, как минимум должны поставить под сомнение честность выборов”.

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает юридическую позицию Ю.ТИМОШЕНКО очень аргументированной, “но с политической точки зрения она не может считаться как убедительная. Потому что убедительность позиции обеспечивается не отдельными исками, документами или отдельными аргументами, это обеспечивается всеми составляющими политики. Не может быть одной позиции во время первого тура, и другой позиции во время второго тура. Когда политик идет на выборы из власти, включается то, что политологи называют ретроспективное голосование. Люди оценивают политика не по лозунгам, а по делам”.

По словам В.КАРАСЕВА, в первом туре Ю.ТИМОШЕНКО “не была таким выразителем национальных интересов, как во втором туре. Дело в судах закончится моральной сатисфакцией ТИМОШЕНКО. С моральной и политической точки зрения она останется непобежденной, а с юридической точки зрения выигрывает выборы ЯНУКОВИЧ, который выиграл выборы с электоральным мифом и остается лидером лишь Восточной Украины. ТИМОШЕНКО нужно готовиться к парламентским, следующим президентским выборам”.

Политолог Владимир ПОЛЯКОВ отмечает, что аргументированность доказательной базы команды Ю.ТИМОШЕНКО, по мнению юристов и экспертов, “превзошла все ожидания. Это даже поразило суд, как мы видим, поскольку именно на основании этих материалов Высший админсуд остановил действие решения ЦИК об установлении результатов выборов”.

В то же время, по его мнению, дальнейшая судьба выборов и иска команды Ю.ТИМОШЕНКО будет зависеть уже от возможности юристов БЮТ довести дело до конца, ссылаясь на собранные доказательства.

Проведение же третьего тура, отметил В.ПОЛЯКОВ, с юридической точки зрения невозможно, “но шансы сохраняются по крайней мере на пересчет голосов или отмену выборов на отдельных участках. В целом у ТИМОШЕНКО не много шансов выиграть дело юридически и радикально что-то изменить, поскольку Высший админсуд уже давно подчинен Партии регионов. Мы знаем также, что и большинство судей админсуда лояльно относятся к ЯНУКОВИЧУ”.

Президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ отмечает, что иск “действительно готовили профессиональные юристы. Там есть много ссылок не только на нормы внутреннего законодательства, но и на нормы европейского. Одним словом, доказательная база достаточно убедительная”.

Эксперт напомнил отдельные факты, изложенные в иске: “Это разница между количеством избирателей, которые были в Госреестре, и избирателями, которые были внесены в списки во время повторного голосования 7 февраля. Разница в более чем 300 тысяч вызывает вопрос, откуда появилось такое количество избирателей, которые к тому же голосовали по несколько раз. Также достаточно мотивированной является ссылка на количество лиц, которые выезжали на дом к избирателям”.

В то же время, по мнению И.ЖДАНОВА, “важно, чтобы суды заседали публично и открыто под камерами, тогда мы и увидим, может ли наш суд быть независимым и принимать юридические, правовые решения, а не политические”.

Как известно, Высший административный суд остановил действие решения ЦИК об установлении результатов выборов президента до рассмотрения иска Ю.ТИМОШЕНКО. В то же время суд не смог удовлетворить ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО о запрещении Виктору ЯНУКОВИЧУ приносить присягу Президента. В ВАСУ считают, что В.ЯНУКОВИЧ не является ответчиком по этому делу, а следовательно суд не имеет правовых оснований для запрета на совершение им определенных действий.