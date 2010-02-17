БЮТ предложит ВР отменить инаугурацию Януковича

Фракция БЮТ сегодня зарегистрирует в Верховной Раде Украины проект постановления об отмене решения о назначении даты инаугурации Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Центрального избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам.

«Буквально сегодня будет внесен проект постановления Верховной Рады от депутатов нашей фракции от демократической коалиции, которым будет отменяться вчерашнее решение Верховной Рады о проведении 25 февраля инаугурации», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, именно такие действия вытекают из постановления Высшего административного суда о приостановке действия протокола Центральной избирательной комиссии об установлении официальных результатов президентских выборов.

«Пока суд не примет решения (по результатам рассмотрения дела – УНИАН), никаких инаугураций, никаких присяг быть не может. Это нормальная цивилизованная практика, здесь нет ничего неожиданного, и попытка «регионов» вчера протянуть каким-либо образом ускоренный вариант инаугурации, хотя на нее отводится 30 дней, это, по-видимому, был рекордный срок после решения ЦИК о проведении инаугурации. Никогда у нас в стране такого не было. Во всем цивилизованном мире никто никуда не спешит», - добавил он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что фракция БЮТ после внесения соответствующего проекта постановления Верховной Рады будет настаивать на его рассмотрении на завтрашнем заседании парламента.