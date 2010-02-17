В БЮТ доказывают, что Литвин не прав

В БЮТ считают, что требование председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА предоставить подписи народных депутатов в подтверждение существования коалиции не отвечает Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

Он отметил, что в Конституции Украины не написано, что депутаты из коалиции должны предоставлять подписи, а действие закона о регламенте, который вступил в силу только сегодня, не распространяется на существующую коалицию.

«Председатель Верховной Рады не может требовать то, что не предусмотрено Конституцией. Поэтому я уверен, что он разберется в ситуации», - сказал С.МИЩЕНКО.

Он отметил, что при создании существующей коалиции весь пакет документов был предоставлен, и дополнительные документе не нужны. По словам народного депутата, если председатель ВР сделает объявление о роспуске коалиции, это будет правовым нигилизмом и нарушением конституционных норм. «Как только будет объявлено о роспуске коалиции, пойдут часы на досрочные парламентские выборы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, председатель ВР попросил Совет коалиции в течение 10 дней предоставить все документы, которые подтверждают существование коалиции в парламенте, в частности 226 подписей народных депутатов.

По словам В.ЛИТВИНА, это необходимо сделать в связи с вступлением в действие Регламента ВР в качестве закона.

Как сказал спикер, если соответствующих документов не будет, то речь будет идти о формировании новой коалиции.