Тимошенко пришла к нунсовцам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО принимает участие в заседании фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, которая проходит в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседание Ю.ТИМОШЕНКО опоздала на 15 минут.

В заседании фракции принимают участие представители почти всех депутатских групп.

В то же время на заседании не были замечены депутаты от группы «За Украину!» и Украинской народной партии.