Тимошенко пришла к нунсовцам
09:36, 16 февраля 2010Политика
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Людей Кириленко на заседании нет
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО принимает участие в заседании фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, которая проходит в Верховной Раде.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседание Ю.ТИМОШЕНКО опоздала на 15 минут.
В заседании фракции принимают участие представители почти всех депутатских групп.
В то же время на заседании не были замечены депутаты от группы «За Украину!» и Украинской народной партии.
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