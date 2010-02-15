Томенко предлагает перенести местные выборы на год

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО предлагает перенести местные выборы на 27 марта 2011 года.

Соответствующий проект постановления вице-спикер зарегистрировал сегодня в парламенте.

По мнению Н.ТОМЕНКО, очередные выборы депутатов местных советов, а также сельских, поселковых, городских председателей, назначенные Верховной Радой на 30 мая 2010 года, в силу объективных обстоятельств в указанные сроки организовать и провести на должном уровне не представляется возможным.

В частности, отметил заместитель председателя ВР, до сих пор не принят Закон «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», в связи с чем сейчас нет соответствующих оснований для выделения из государственного бюджета средств на проведение местных выборов.

Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, требует законодательного урегулирования правовая коллизия относительно проведения местных выборов в Автономной Республике Крым. Так, в соответствии с решением Конституционного Суда от 17 декабря 2009 года, признано неконституционным положение Закона «Об утверждении изменений к статье 22 Конституции Автономной Республики Крым относительно срока полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым» относительно проведения следующих очередных выборов в Верховную Раду Крыма в 2010 году, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте ВР.

Также Н.ТОМЕНКО сомневается, что в случае проведения местных выборов 30 мая 2010 года можно будет выполнить нормы закона о местных выборах относительно сроков соответствующих действий по организации избирательного процесса. В частности, относительно внесения руководящими органами местных организаций партий (блоков) представления с кандидатурами в состав территориальных избирательных комиссий до 25 февраля 2010 года.

Как сообщалось, народный депутат от “Нашей Украины – Народной самообороны” Оксана БИЛОЗИР 12 февраля зарегистрировала в ВР проект постановления, которым предлагается перенести дату очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей с 30 мая 2010 года на 26 сентября 2010 года.