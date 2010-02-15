В БЮТ рассказали, на каких выборах у ПР нет шансов

Партия регионов настаивает на проведении местных выборов осенью этого года из расчета, чтобы к тому времени получить административный ресурс для обеспечения максимально благоприятных для себя условий.

Об этом заявила народный депутат от БЮТ Ольга БОДНАР, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.

Она отметила, что это будет делаться через руководителей местных администраций, которых Виктор ЯНУКОВИЧ сможет назначать в случае, если станет Президентом.

«Партия регионов понимает, у них сегодня нет шансов победить на местных выборах», - подчеркнула депутат.

По словам О.БОДНАР, Партия регионов также не отбрасывает такой вероятности, что они не смогут создать коалицию и свое правительство, поэтому им придется инициировать вопрос о проведении досрочных выборов Верховной Рады, которые также могут состояться осенью.

О.БОДНАР подчеркнула, что фракция БЮТ не будет голосовать за перенесение местных выборов на осень.

«Мы объяснили сегодня на Согласительном совете, что переносить местные выборы на осень нельзя, потому что этого не позволяет Конституция», - отметила она.

«Если так сделать, то это означает продлить полномочия местных советов в нарушение Конституции и действующего законодательства», - сказала О.БОДНАР.