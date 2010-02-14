Правительство Тимошенко продержится еще несколько дней?
21:48, 14 февраля 2010Политика
5391 0
Прогноз Александра Лавриновича
Первый вице-спикер Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что вопрос пребывания правительства Юлии ТИМОШЕНКО на должностях – вопрос дней.
Об этом он сказал в интервью УНИАН.
В то же время он отказался говорить о возможной конкретной дате рассмотрения вопроса отставки правительства в парламенте.
“Вопрос дней функционирования этого правительства уже очень мал. А сколько дней? – это не суть важно”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter