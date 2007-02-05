Бойко, Янукович и Мороз заливают каждый свое

Принципиальные договоренности о возможном допуске украинских компаний к добыче природного газа на территории России были достигнуты на уровне премьер-министров Украины и России.

Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в интервью еженедельнику "Контракты" (№6 от 5 февраля).

"Убеждал не я и не представителей "Газпрома". Принципиальные договоренности достигнуты на уровне премьер-министров", – сказал Ю.БОЙКО.

При этом он отметил, что, по его информации, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ использовал "весомые" аргументы в переговорах с премьер-министром России Михаилом ФРАДКОВЫМ.

Также Ю.БОЙКО добавил, что у Украины "большие" шансы получить возможность добывать газ в России.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Президент России Владимир ПУТИН заявил, что Украина намерена предложить вернуться к идее создания газотранспортного консорциума путем обмена доли в украинских газопроводах, по которым российский газ экспортируется в Европу, на доступ к добыче газа в России.

После этого заявления премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ допустил возможность передачи активов украинской ГТС в обмен на паритетное участие в газодобывающих активах России. «Речь идет сейчас о намерениях. Я считаю, если говорить о намерениях, мы всегда должны подходить конкретно. Если речь будет идти об объединении, то оно должно быть на уровне партнерских отношений. Эти отношения должны быть понятны, как говорится, 50х50», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что Украина и Россия должны выработать новую модель отношений в энергетической отрасли, которая помогла бы достичь успеха в вопросах энергетической безопасности обеих стран.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил также, что вопросы создания новой модели отношений в энергосфере обсуждаются сейчас на уровне президентов России и Украины.

5 февраля председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявил, что «никаких договоренностей на этот счет не было, то есть не существует». На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что Президент России сказал неправду, А.МОРОЗ ответил: «Я не буду комментировать высказывания Президента России, потому что не вижу предмета для комментария».