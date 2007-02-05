Янукович взялся расшифровывать Путина

Встреча руководителей фракций с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и, возможно, вице-премьер-министром по ТЭК Андреем КЛЮЕВЫМ состоится в 18.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Он отметил, что во время этой встречи будет обсуждаться вопрос по поводу заявления Президента России Владимир ПУТИНА о том, что Украина собирается предложить вернуться к идее создания газотранспортного консорциума путем передачи активов украинской газотранспортной системы (ГТС) в обмен на паритетное участие в газодобывающих активах России.

Председатель ВР утверждает, что «никаких договоренностей на этот счет не было, то есть не существует». По словам А.МОРОЗА, проводятся переговоры в формате Комиссии Ющенко-Путин.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что Президент России сказал неправду, А.МОРОЗ ответил: «Я не буду комментировать высказывания Президента России, потому что не вижу предмета для комментария».

По его словам, если Украина считает целесообразным получить в собственность газовые месторождения, то здесь можно говорить «о революционности этих предложений, а можно говорить о мировом опыте». А.МОРОЗ сообщил, что сегодня эти вопросы будут обсуждаться на встрече.

Он подчеркнул, что «предмета для блокирования (работы ВР) нет». По его словам, другое дело, когда некоторые фракции просто ищут любой повод для того, чтобы блокировать работу ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что фракция БЮТ планирует блокировать работу Верховной Рады, пока не будет принят предложенный блоком законопроект о запрете приватизации имущества компании «Нафтогаз Украины»

В свою очередь, фракция «Наша Украина» намерена завтра блокировать работу Верховной Рады, требуя отчета премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧА по поводу предложений России об использовании украинской газотранспортной системы.