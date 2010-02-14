Янукович должен помнить, что победил благодаря русским

Руководителю Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ следует сделать шаги навстречу русскокультурным гражданам Украины, благодаря поддержке которых он побеждает в борьбе за пост президента, считает лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ.

«ЯНУКОВИЧ всегда должен помнить, что победил на президентских выборах не потому, что обещал навести порядок в сфере экономики, а, прежде всего, потому, что русские, русскокультурные граждане страны увидели в нём своего кандидата, который может защитить наши законные права и интересы», - говорится в переданном УНИАН заявлении С.ЦЕКОВА.

Прежде всего, считает он, при формировании нового правительства в отставку должен быть отправлен министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК, а приказ о проведении внешнего независимого оценивания знаний исключительно на украинском языке - отменен.

С.ЦЕКОВ подчеркнул, что движение «Русское единство», в которое входит Русская община, будет внимательно следить за выполнением В.ЯНУКОВИЧЕМ предвыборных обещаний «в части защиты русского языка и русской культуры, нормализации отношений с Россией».

Если «пророссийские лозунги» В.ЯНУКОВИЧА останутся только «красивыми обещаниями», то, считает С.ЦЕКОВ, «наступит разочарование ещё более сильное, чем разочарование в президенте КУЧМЕ».

Кроме того, лидер Русской общины призывает В.ЯНУКОВИЧА очистить партийные ряды крымской Партии регионов «от коррупционеров, которые занимают сегодня высокие должности в Верховном совете Крыма и Симферопольском городском совете».

«Русское единство» создано в автономии в начале декабря 2009 года, в его состав вошли общественные организации Русская община Крыма и Гражданский актив Крыма, казачьи объединения.

Движение во втором туре президентських выборов поддержало В.ЯНУКОВИЧА.