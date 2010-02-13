Наша Украина вызывает Тимошенко в гости

Депутаты "Нашей Украины" инициируют встречу с Юлией Тимошенко 16 февраля.

Об этом заявил в эфире программы "Большая политика" канала Интер Павел Жебривский.

"Сегодня было предложено, что пусть Тимошенко во вторник придет на фракцию НУНС, доложит о периоде, который она возглавляла коалицию как министр: что сделано, что не сделано, и что она думает делать дальше - переходить в оппозицию или нет. Так как мы обсуждаем что-то виртуальное", - сказал Жебривский.

Он также уверил, что "сегодня о коалиции серьезных разговоров не было".

"Мы откровенно говорим, что в "Нашей Украине" есть проблемы. Для того, чтобы мы выходили на внешний рынок и говорили о формирование коалиции или ее сохранение, мы должны найти стержень в себе", - заявил политик.

Украинская правда