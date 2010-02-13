Наша Украина вызывает Тимошенко в гости
Жалуются на виртуализацию
Депутаты "Нашей Украины" инициируют встречу с Юлией Тимошенко 16 февраля.
Об этом заявил в эфире программы "Большая политика" канала Интер Павел Жебривский.
"Сегодня было предложено, что пусть Тимошенко во вторник придет на фракцию НУНС, доложит о периоде, который она возглавляла коалицию как министр: что сделано, что не сделано, и что она думает делать дальше - переходить в оппозицию или нет. Так как мы обсуждаем что-то виртуальное", - сказал Жебривский.
Он также уверил, что "сегодня о коалиции серьезных разговоров не было".
"Мы откровенно говорим, что в "Нашей Украине" есть проблемы. Для того, чтобы мы выходили на внешний рынок и говорили о формирование коалиции или ее сохранение, мы должны найти стержень в себе", - заявил политик.