В БЮТ напомнили, что во всем мире кредитуют под 5%, а у нас - под 30%

В течение первого полугодия т.г. перед Верховной Радой стоят три приоритетные задачи по решению проблем предпринимателей: сократить количество контролирующих органов и видов лицензирования, а также возобновить кредитование бизнеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, первой задачей является дальнейшее сокращение количества контролирующих органов.

«В Украине сейчас работает 85 контролирующих органов. Это почти в 5 раз больше, чем в странах Европейского Союза. При некоторых министерствах существует по 10-12 контролирующих органов, составляющих целую коррупционную паутину. Это безобразие не для европейской страны», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, предлагаемые изменения в законодательство предусматривают не только сокращение таких органов в два раза, но и предоставление предпринимателям 13 дней для исправления нарушений без взимания штрафов.

Второй задачей является сокращение видов лицензирования. «В 2009 году из-за политических интриг нам удалось через парламент сократить только 5 из 83 видов лицензируемой деятельности. Убеждена, что этот вопрос необходимо довести до логического конца, введя европейские стандарты», – отметила глава комитета.

По ее словам, речь идет не только о механическом сокращении количества видов лицензирования, но и об усовершенствовании процедуры открытия бизнеса в лицензируемой сфере. Она обратила внимание на то, что сегодня, даже имея лицензию, в отдельных сферах невозможно начать деятельность без дополнительных разрешений.

Наконец, третьей задачей является создание условий для кредитования экономики. По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, основной акцент должен быть сделан на микрокредитовании малого бизнеса. Для этого в бюджете должно быть предусмотрено резервирование средств на кредитно-гарантийную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Создать конкурентоспособную экономику, когда во всем мире кредитуют под 5%, а у нас под 30% - невозможно», - подчеркнула она.

При этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что активный выход государства на рынок кредитования экономики – единственный путь усиления конкуренции и принуждения коммерческих банков к снижению ставок по кредитам.