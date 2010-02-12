На избирательных участках в тюрьмах Тимошенко получила 57%

По результатам голосования на специальных участках в учреждениях уголовно-исполнительной системы за кандидата на пост Президента Украины Юлию ТИМОШЕНКО проголосовали 57,19% избирателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

В частности, в абсолютных цифрах этот показатель составляет 83 тыс. 735 избирателей.

При этом другой кандидат на пост главы государства Виктор ЯНУКОВИЧ набрал 33,27% голосов (48 тыс. 711 чел.).

Против всех проголосовали 7,13% (10447 избирателей).