Ющенко внес в ВР представление о назначении главы МИД

Владимир Огрызко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины представление о назначении Владимира ОГРЫЗКО министром иностранных дел.

Как сообщает пресс-служба главы государства, представление Президента внесено в парламент в соответствии с пунктом 10 части первой статьи 106, части четвертой статьи 114 Конституции Украины.

Справка УНИАН. В.ОГРЫЗКО родился в 1956 году. Занимал должность первого заместителя министра иностранных дел с марта 2005 года. Является председателя Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, представителем Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО.

Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный посол. Владеет английским и немецким языками.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Бориса ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины».

Б.ТАРАСЮК обратился в Шевченковский районный суд г. Киева с иском к Верховной Раде о признании этого постановления парламента незаконным, ее отмене и обязательстве принять определенные меры.

30 января Б.ТАРАСЮК подал в отставку, а Президент Украины В.ЮЩЕНКО ее принял.