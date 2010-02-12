Азаров считает бредом сценарий с техническим правительством

В Партии регионов называют «бредом» сценарий, озвученный представителем БЮТ, создания технической коалиции и технического правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге для прессы руководитель избирательного штаба Виктора ЯНУКОВИЧА Николай АЗАРОВ прокомментировал сценарий, озвученный сегодня членом БЮТ Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ относительно якобы планов Партии регионов создать техническую коалицию и техническое правительство в ближайшее время.

«Не будем мы на этот бред даже реагировать. ЯНУКОВИЧ становится Президентом, формирует коалицию, формирует реальное правительство, и оно приступает к своим обязанностям не на год и не на два, поскольку справиться с хаосом, который создан в Украине, будет трудно», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он считает, что те, кто говорит о досрочных выборах, технической коалиции, техническом правительстве, не имеют элементарной доли ответственности за страну.

«Вы скажите, хоть какой-то серьезный инвестор будет иметь дело с техническим премьером?», - спросил Н.АЗАРОВ.