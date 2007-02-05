Тимошенко отказывается от большого удовольствия?

Блок Юлии Тимошенко имеет «ряд претензий» к председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ и определится с поддержкой инициативы «Нашей Украины» отозвать его с должности председателя ВР, исходя из позиции А.МОРОЗА относительно вопросов, которые БЮТ считает первоочередными для рассмотрения в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в парламенте.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли поддерживать БЮТ инициативу «Нашей Украины» отозвать А.МОРОЗА с должности председателя ВР, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что к А.МОРОЗУ есть целый ряд претензий. Во-первых, по ее словам, А.МОРОЗ изменил демократической коалиции и фактически создал антикризисную коалицию. Во-вторых, заметила Ю.ТИМОШЕНКО, у БЮТ есть претензии к А.МОРОЗУ и к его работе как к председателя ВР. В частности, она напомнила, что А.МОРОЗ не подписал инициированный БЮТ закон о временных следственных комиссиях парламента.

Подытоживая сказанное, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что поддерживать или не поддерживать инициативу об отзыве А.МОРОЗА фракция будет, исходя из его позиции относительно тех вопросов, которые БЮТ считает первоочередными для принятия в парламенте.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, фракция «Наша Украина» начала сбор подписей за инициацию рассмотрения вопроса об отставке с должности председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА. Для инициации рассмотрения такого вопроса необходимо собрать 150 подписей парламентариев.

Блок Юлии Тимошенко настаивает на принятии ВР инициированных блоком закона о запрещении приватизации имущества компании «Нафтогаз Украины», закона о внесении изменений в госбюджет, которые предусматривают рост минимальной заработной платы и пенсии, а также закона “О жилищно-коммунальных услугах” (об установлении цен/тарифов на водоотвод, централизованное отопление и водоснабжение).

Как сообщал УНИАН, 2 февраля на брифинге Ю.ТИМОШЕНКО заявила однозначно: «Мы с большим удовольствием проголосуем за отставку А.Мороза с должности спикера».