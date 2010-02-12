В ЦИК считают, что результаты выборов существенно не изменятся

В Центральную избирательную комиссию поступают жалобы относительно установления результатов повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля окружными избирательными комиссиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

Он отметил, что такие жалобы комиссия рассмотрит в установленные законом сроки. Но рассмотрение жалоб может отсрочить дату заседания ЦИК относительно установления официальных результатов выборов Президента. По словам А.МАГЕРЫ, в ЦИК поступило несколько десятков таких жалоб, жалобы поступают не только от кандидатов в президенты, но и от избирателей.

Комментируя по просьбе журналистов, насколько такие жалобы повлияют на установление результатов голосования, А.МАГЕРА отметил: «Я думаю, это вопрос к заседанию ЦИК, где комиссия коллегиально будет принимать решение».

Кроме того, А.МАГЕРА сообщил, что ЦИК устанавливает количество избирательных участков, где было принято решение о признании голосования недействительным. А.МАГЕРА прогнозирует, что таких случаев будет немного, и общее количество голосов по таким участкам будет в пределах 0,01-0,1%, что не повлияет на общий результат голосования.

«Каких-то существенных изменений относительно результатов выборов здесь не будет», - отметил А.МАГЕРА.

Кроме того, он отметил, что ЦИК просит суды сообщать ей о принятых решениях, касающихся избирательного процесса.

Также Центризбирком собирает информацию о количестве исков к избирательным комиссиям.