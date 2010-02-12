Турчинов: это очень важно – кто объективно победил

Руководитель Центрального избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ настаивает на необходимости пересчета голосов избирателей.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении А.ТУРЧИНОВА, “Виктор ЯНУКОВИЧ, Партия регионов, пользуясь своим большинством в Центральной избирательной комиссии, все делают для того, чтобы скрыть масштабные фальсификации, которые происходили во время последнего тура выборов Президента, и как можно быстрее подвести итоги выборов”.

Штаб Ю.ТИМОШЕНКО, отмечает А.ТУРЧИНОВ, требует провести пересчет голосов по 1200 участкам, в соответствии с которыми поданы жалобы. “Мы действуем исключительно в пределах Конституции и закона. Жалобы были поданы в окружные комиссии, сейчас жалобы передаются в Центральную избирательную комиссию, которая пробует, еще раз подчеркиваю, пользуясь большинством членов, которые контролируются Партией регионов, по формальным признакам не рассматривать эти вопросы. Но мне кажется, что очень важно Украине знать, легитимно или нелегитимно избран ЯНУКОВИЧ. И в первую очередь, это нужно самому ЯНУКОВИЧУ для того, чтобы убедить Украину в своей легитимности, потому что он, напомню, победил только в 10 административных единицах, в то же время как Юлия ТИМОШЕНКО получила большинство в 17 административных единицах”, - заявил первый вице-премьер.

По его убеждению, “это очень важно – кто объективно победил. Для этого нужно просто провести пересчет голосов. Без каких-либо политических, заангажированных заявлений, без какого-либо давления улицы, палаток и каких-либо социальных трудностей. Просто в пределах Конституции, в пределах избирательного закона провести пересчет голосов. И мы именно с этим заявлением обратились не только в Центральную избирательную комиссию, но и в штаб Виктора ЯНУКОВИЧА. Сначала они дали согласие (но это было только публично) провести пересчет и в Западной Украине. Мы поддержали это предложение: давайте, в Западной Украине, в каком-либо регионе, где победила Юлия ТИМОШЕНКО, мы готовы вместе с вами провести пересчет всех бюллетеней, которые находятся в избирательных комиссиях. В то же время не блокируйте возможность убедиться в результатах, которые реально получены в Донецкой, Луганской, других областях”.

“Я могу привести пример. Мы смогли, несмотря на сопротивление, провести пересчет только в 7 участках, и в этих участках от 5% до 8% было сфальсифицировано голосов в интересах Виктора ЯНУКОВИЧА”, - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Он выразил убеждение, что Украина должна иметь Президента, которого избрала честно, за которого реально проголосовали наши граждане.