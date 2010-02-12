В БЮТ говорят, что регионалы обещали Ющенко кресло Литвина

Первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН не исключает, что в следующий четверг Верховная Рада может рассмотреть вопрос о недоверии правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, подтверждением такого сценария может быть то, что на Согласительном совете ВР в понедельник будет предложено рассмотреть во вторник проект постановления о переносе выборов в местные органы власти на один или два месяца (парламент принял решение о проведении этих выборов 30 мая 2010 года – УНИАН).

По его словам, в случае такого развития событий будет создана техническая коалиция при участии фракции НУ-НС с целью ее развала, и в результате - проведения вместе с местными выборами и досрочных выборов в Верховную Раду.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что якобы действующему Президенту Виктору ЮЩЕНКО Партия регионов гарантировала прохождение в парламент на досрочных выборах, которые могут состояться в конце июня, а после этого «он будет спикером».