В Германии увидели завершение эпохи Помаранчевой революции

Украина имеет ключевое значение для Европы, отмечает в статье для “Suddeutsche Zeitung” бывший министр иностранных дел Германии Йошка ФИШЕР.

Германия, Польша и Россия должны вместе поддерживать Киев, считает он, сообщает “Немецкая волна”.

С поражением Виктора ЮЩЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО на президентских выборах в Украине завершилась эпоха Помаранчевой революции, считает Й.ФИШЕР.

Немецкий политик, который на момент протестов на киевском Майдане в 2004 году возглавлял немецкое внешнеполитическое ведомство, сегодня констатирует: вместо модернизации страны, которой ожидали тогда украинцы, они получили некомпетентность и коррупцию. Тем не менее, демократические преобразования в Украине являются необратимыми, убежден Й.ФИШЕР.

«Это продвижение нельзя недооценивать», - пишет он и ведет далее: «Юлия ТИМОШЕНКО поступила бы полностью в духе ценностей Помаранчевой революции, если бы признала свое поражение на свободных и честных выборах и организовала сильную демократическую оппозицию против нового Президента».

Европа, розчарована в закостенелости и коррупции, уже давно отвернулась от Украины – не исправить эту ситуацию было бы большой ошибкой, говорится в статье Й.ФИШЕРА. Ведь, по убеждению немецкого экс-министра, Украина является одним из краеугольных камней, на которых держится европейский порядок после завершения «холодной войны».

«Эта страна является местом встречи между Европой и Россией. Будущая судьба Украины не только будет определять европейскую безопасность, но и в значительной степени влиять на отношения между Евросоюзом и Россией. Независимая, демократическая Украина привнесет в эти отношения совсем другой, более позитивный характер, чем это было бы в случае возвращения Украины в прошлое. Следовательно, будущее этой великой страны имеет огромное значение для Европы, а эмоциональные и раздраженные реакции европейских партнеров на развитие событий в этой стране Евросоюз не может себе позволить – это противоречит интересам сообщества», - убежден Й.ФИШЕР.

Он призывает страны ЕС к «масштабным политическим и экономическим инвестициям» в Украину. «Сотрудничество с Украиной будет требовать терпения, понимания и выносливости. После победы ЯНУКОВИЧА это актуально как никогда», - пишет Й.ФИШЕР.

Также он призывает рассматривать Украину как центрального партнера в будущей «восточной политике ЕС». О том, чтобы Киев не снимали с повестки дня Евросоюза, по его мнению, должны заботиться Германия и Польша, принадлежащие к шестерке крупнейших стран сообщества. «Ведь такие страны, как Франция, Великобритания, Италия или Испания не смотрят в восточном направлении», - сетует Й.ФИШЕР.

От развития сотрудничества с Украиной, убежден он, зависит и динамика в отношениях ЕС - Россия. «Когда-то, возможно, Германии и Польше даже удастся вместе с Россией создать новый треугольник, который дал бы новые импульсы европейской «восточной политике», - надеется экс-министр иностранных дел ФРГ.