Главные ошибки кампании Тимошенко

Согласно данным ЦВК Юлия Тимошенко отстает от Виктора Януковича на три с лишним процента. Что помешало премьер-министру получить полную победу? Какие ошибки были допущены во время кампании? Где был еще резерв голосов? Как в принципе можно оценить кампанию Тимошенко? Об этом мы поговорили с экспертами.

Денис Богуш, политтехнолог, эксперт в сфере коммуникаций:

ЕЕ КАМПАНИЯ БЫЛА САМОЙ ЛУЧШЕЙ

Если говорить о креативной, политтехнологической составляющей, то кампания Тимошенко была самой лучшей. Если бы не технологии, Тимошенко набрала бы около 20% в первом туре и 35% – во

втором. При оппоненте Януковиче – многие голосовали не за

Тимошенко, а против Януковича.

Все этапы кампании держали внимание избирателей. И хоть говорят, что она была дорога, но в президентской гонке людей обычно не раздражают траты. Они смотрят как на соревнование – кто сильнее, кто умнее, кто быстрее, кто лучше смотрится, кто кого переплюнет.

Если говорить о просчетах, то между первым и вторым туром была слабо продумана мобилизация электората. Янукович продумал, как добрать все возможные голоса. Довоз людей к участкам, голосование на дому, подкупы и стимулирование – все было организовано до мелочей. Юлия Тимошенко не делала это системно и активно, как команда Януковича. И в условиях, когда разрыв всего лишь три процента – это сыграло решающую роль.

Сергей Панченко, директор Центра социальных технологий «социополис»:

ШТАБ БЮТ ПРОИГРАЛ КИРОВОГРАДСКУЮ, ПОЛТАВСКУЮ, ЖИТОМИРСКУЮ И СУМСКУЮ ОБЛАСТИ

В целом кампания Тимошенко была проведена на профессиональном уровне, но были недоработки в Центре и на Западной Украине. Если сравнивать явку в Западной Украине в 2004-м и в 2010 годах, то разница в среднем десять процентов. Предположу, что если бы ее сторонники сумели активизировать Западную Украину, то это добавило бы полпроцента – процент к результату.

Кампания по Восточной Украине проведена успешно, но там работают стереотипы и настроения еще времен Советского Союза, которые преодолевать сложно, и надежд на Луганск, Донецк и Крым особых не было. То, что там взяли, – это, считаю, предел электоральных возможностей.

Неудачно была проведена кампания в Центре. В таких областях, как Кировоградская, Полтавская, Житомирская, Сумская, Янукович набрал намного больше по сравнению с выборами 2004, 2006 и 2007 годов. Стоит задуматься партийным функционерам БЮТ – как они провели кампанию, какие были просчеты.

Андрей Ермолаев, директор Центра социальных и политических исследований «София»:

ГЛАМУР РАЗДРАЖАЛ ИЗБИРАТЕЛЯ

Кампания Тимошенко была самой креативной, самой дорогой и при этом самой малоэффективной для избирателя. Несколько неоправданной и непонятной считают смену стратегий в период выборов. Например, кампания «ОН, ОНА, ОНИ» была на грани между тем, что принято называть политической технологией и манипуляцией общественным сознанием, потому что там явно присутствовали приемы нейролингвистического программирования. Думаю, что кампания должна стать уроком для нашей избирательной системы с точки зрения допуска и жесткого контроля за тем набором приемов, которые используют политики для формирования общественного мнения.

В любом случае, тот этап, несомненно, обеспечил Тимошенко большое внимание, задал определенную лексику избирательной кампании. Вторая волна мне кажется самой неэффективной, хотя и самой яркой, – это кампания «Тигрюля» и «С Украиной в сердце». Она была вызывающе гламурной и, по сути, вызвала негативную реакцию избирателя с точки зрения восприятия политического процесса, потому что она радикально меняла повестку, превращая политическую дискуссию в дискуссию образов и дала минимальный эффект.

Третий ее сценарий – стихийная и спонтанная технократизация кампании. Докладом накануне первого тура о новом курсе и переменах, по сути, был перехватом той повестки, с которой шли ее основные конкуренты. Такой поворот может дать эффект для кандидата от власти при одном условии: власть, декларируя новые подходы к политике, должна подтверждать их быстрыми практическими инициативами.

Результаты первого тура были достаточно прогнозируемы. Большинство избирателей, которые находятся в традиции поддержки бывших помаранчевых лидеров, суммировались.

А вот прирост около двадцати процентов по итогам второго тура во многом произошел стихийно, к ней отошли избиратели, которые голосовали не столько за Тимошенко, сколько против Януковича. И такая формула была ею предложена: «Янукович – враг». С другой стороны, это минимизировало ее успех, потому что общие настроения избирателей – против войны. За неделю до выборов многие сторонники Тимошенко понимали, что с таким подходом и с такой постоянной сменой выборных стратегий рассчитывать на победу сложно. Потому что ключевой вопрос – возвращения доверия к власти и победы власти над оппозицией – он не решает.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества:

ОНА НЕ СМОГЛА МОБИЛИЗОВАТЬ ЦЕНТР И ЗАПАД

На мой взгляд, кампания была построена очень динамично. Основные месиджи находили отзыв у избирателя, но в части мобилизационного драйва, необходимого для получения дополнительных голосов и расширения электоральной ниши, Тимошенко сработала не полностью.

На Востоке – в Луганске и Донецке – была сделана ставка на мобилизацию ресурса, и Тимошенко, с учетом того, что это вотчина «регионалов», она получила максимум возможного. Получила – благодаря сетевым социальным инициативам, которые были реализованы штабом «Донбасс». Там она выборола граничное количество голосов.

Но в Центре Украины и крупных городах такой мобилизации не произошло. Тимошенко не удалось достучаться до тех, кто был радикально настроен против обоих кандидатов. Речь идет о научно-технической, гуманитарной интеллигенции, интеллектуалах, представителях творческих профессий, активном среднем классе. Те четыре процента, которые проголосовали «против всех» не добрала Тимошенко для победы на этих выборах. Кроме того, кампания, которая проводилась Тимошенко в Центральной Украине, не способствовала повышению явки. Была сделана ставка на «украинскость», на проукраинского кандидата, кандидата из украинской Украины. Но в Центре хотели услышать конкретные ответы на волнующие их вопросы. В 2007 году она пообещала контрактую армию и получила баснословную поддержку в Центральной Украине. Этого не произошло на этих выборах. Не было найдено реперной точки, которая бы сработала детонатором для увеличения явки. Наоборот, наблюдается снижение поддержки.

Но при этом я вижу увеличение поддержки на Востоке Украины, на укоренение политических структур Тимошенко в Луганской и Донецкой области и наличие перспектив для их политического роста.

В то же время на Западе, благодаря технологиям по снижению явки, заявлениям Яценюка и Ющенко о неподдержке обоих кандидатов, Тимошенко не смогла мобилизовать национал-демократический электорат, что также негативно обозначилось на ее результате. Кроме того, минусом я считаю то, что кампания была нелинейной. Сначала она активно выступала, критиковала Януковича и говорила о своих достижениях, а после этого произошла смена имиджа: из белой и пушистой она перевоплощается во все черное, а потом снова – умиротворение и молитва, всепрощение. Избиратель не понял таких резких движений в ее имидже, произошло позерная дезориентация: какая же она настоящая? К тому же, во время последних эфиров, когда Тимошенко не смогла ответить на конкретные экономические вопросы, оттолкнула от себя часть неопределившихся. И все это в комплексе привело к поражению.

Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агенства моделирования ситуаций, политтехнолог:

НАДО БЫЛО РАБОТАТЬ НАД ЯВКОЙ В ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ УКРАИНЕ

Кампания Юлии Тимошенко была эффективной, учитывая, насколько больше голосов она добрала во втором туре. Но ошибки были.

Надо было работать над явкой в Западной и Центральной Украине. Не стоило апеллировать к избирателям Восточной Украины. Как можно требовать максимального результата от Донецка и Луганска, где штабы работали в тылу врага? Там люди работают в состоянии прессинга, и там ожидать более высокого результата было нереально, там и так получили максимум – больше, чем в прежних кампаниях.

Учитывая, что база Тимошенко – это Центральная и Западная Украина, во втором туре надо было активнее работать со штабами, направлять усилия на повышение явки.

Владимир Фесенко, руководитель Центра политических исследований «Пента»:

ОНА ВЗЯЛА МАКСИМУМ

Результат оказался заметно выше, чем ожидали политики и эксперты, а также ее оппоненты. Потому по пятибалльной системе – это четыре с минусом.

Стратегически я не вижу кардинальных ошибок. Она взяла маскимум того, что могла взять. И преломить кампанию в свою пользу она могла только при наличии ошибок своего оппонента и его команды. А те существенных ошибок не допустили. Поэтому кардинально изменить ситуацию она не могла. Это был максимум ее возможностей. И результат, который она получила, заслуживает уважения.

Знаю, что многие критиковали смену рекламного образа после первого тура. Говорили также, что ей надо переходить на русский язык.

Но я придерживаюсь другого мнения. Распределение голосов Тигипко показало, что она действительно на максимуме. Думаю, проигрышные проценты были на финише. Именно в день голосования решалась судьба выборов. Местные штабы не доработали, не найдя масштабных нарушений на избирательных участках. То, что проиграли паритетность в избирательных комиссиях (у Тимошенко слабее административные возможности на «чужих территориях») и не смогли задокументировать масштабные нарушения, – послужило проигрышем. Судя по результатам последних дней, на руках у Тимошенко данных про такие нарушения нет.

Опрашивала Леся Дидковская