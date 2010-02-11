Эксперт: Богатырева может возглавить секретариат Януковича

Секретарь СНБО Раиса Богатырева может возглавить секретариат президента, если главой государства станет Виктор Янукович.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире 5 канала.

Комментируя заявление Богатыревой о том, что Юлия Тимошенко должна признать свое поражение на выборах, он сказал: "Это такой намек на то, что она уже готова вернуться в команду своего бывшего лидера".

"Уже поговаривают о том, что она может быть одним из претендентов на должность руководителя секретариата президента", - отметил эксперт.

"Возможно, команда Рината Ахметова делегировала ее к одному президенту на руководящую должность, теперь хочет делегировать к другому", - добавил Фесенко.

Он также считает, что у Партии регионов нет кандидатуры нового секретаря СНБО.

"Мне кажется, что регионалы не совсем понимают, зачем этот орган (СНБО) нужен, что с ним делать, кого на него ставить. Тогда Богатыреву делегировали, а сейчас нет кандидатуры и здесь будут определенные вопросы", - заявил политолог.

Кроме того, комментируя призыв Януковича к премьеру Юлии Тимошенко уйти в отставку, Фесенко отметил: "Это как ультиматум о капитуляции. Но Тимошенко не тот политик, который будет выполнять такие заявления о необходимости капитуляции".

По его словам, процесс создания новой коалиции в парламенте идет "не так просто".

"Они (регионалы) думали, что все НУ-НСовцы, Блок Литвина, депутаты Балоги побегут к Януковичу сдаваться и просить, чтобы взяли к ним в коалицию. Но они хотят торговаться, поэтому процесс идет более сложно", - отметил Фесенко.

Украинская правда