Литвин допускает создание коалиции БЮТ и ПР

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сомневается в возможности эффективного сотрудничества между новоизбранным Президентом и нынешней коалицией в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, видит ли он свою фракцию в составе коалиции с фракцией Партии регионов.

По словам В.ЛИТВИНА, переформатирование ВР возможно через роспуск, но вряд ли такой вопрос появится.

В.ЛИТВИН напомнил, что он поддержал бы вопрос о роспуске ВР только при условии принятия закона о выборах народных депутатов по открытым спискам.

«Но я убежден, что на сегодняшний день зуд по поводу досрочных выборов исчезнет, учитывая сложившиеся сегодня реалии», - сказал спикер.

Он сказал, что роботу парламента действительно нужно будет организовывать, и, учитывая это в ВР возможны три конфигурации коалиции. Первая, по его словам, существующая коалиция, которая уже подтвердила свою возможность работать.

В то же время, добавил В.ЛИТВИН, в таком случае возникает вопрос, каким образом в дальнейшем будет сотрудничать нынешняя коалиция с новоизбранным Президентом.

«Заявления взаимоисключающие вы уже слышали. Вариант есть, но возможность его реализации чрезвычайно мала», - сказал он.

Вторым вариантом, по его словам, является создание коалиции между Партией регионов и БЮТ.

«Учитывая уровень противостояния представить это на сегодняшний день не просто, хотя политики на днях заговорили, что никогда не говори «никогда»», - сказал В.ЛИТВИН.

Третьим вариантом, по его словам, является создание коалиции между Партией регионов и НУ-НС.

«Других вариантов нет, но вы понимаете, что этот беспорядок не может продолжаться бесконечно», - сказал он.

Председатель ВР отметил, что в этом случае у депутатов должен сработать инстинкт самосохранения, чтобы не допустить досрочных выборов.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли, что В.ЛИТВИН не видит своей политической силы в коалиции согласно второму или третьему варианту, спикер сказал: «Я пока еще в первом варианте и пока не вижу других переговоров».

При этом он добавил, что будь его воля - он вообще бы отменил норму Конституции о необходимости создания коалиции.