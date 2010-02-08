ЦИК обработала 96,27% протоколов

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 96,27% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,34% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 46,05%.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.

Разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,19% (при обработке 95,04% протоколов разрыв составлял 2,09%).

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,41% избирателей.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 11 млн. 805 тыс. 65 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 247 тыс. 248 избирателей.