Луценко приглашает к себе журналистов

Сегодня в 14.00 в Министерстве внутренних дел Украины (улица Богомольца, 10) состоится пресс-конференция с участием исполняющего обязанности министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД, на пресс-конференции будет идти речь о результатах работы милиции по охране общественного порядка и гарантирования безопасности во время второго тура выборов Президента Украины.

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