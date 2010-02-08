На Прикарпатье Тимошенко взяла более 88%

На Прикарпатье за кандидата на пост Президента Украины Юлию ТИМОШЕНКО проголосовали более 88% избирателей, принявших участие в голосовании.

Как передает корреспондент УНИАН, по оперативной информации из окружных избирательных комиссий (№ 84-90) в Ивано-Франковской области за Ю.ТИМОШЕНКО проголосовало 730 тыс. 736 избирателей, или 88,71%. За Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 58 тыс. 3 избирателя, или 7,04%.

Количество избирателей, не поддержавших ни одного кандидата, составляет 23 тыс. 341 чел., или 2,83%. Во втором туре на Прикарпатье участие в выборах приняли 823 тыс. 718 чел., или 75,96%

По уточненным данным, количество избирателей на участках в области составило 1 млн. 84 тыс. 395 избирателей.